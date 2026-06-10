Alistan reunión presencial de alto nivel con Rubio

Tras la llamada telefónica que sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que el Gobierno de México y Estados Unidos mantienen una comunicación permanente para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, migración y la revisión del T-MEC, quien adelantó que próximamente se llevará a cabo una reunión presencial con Rubio.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco destacó que ambos funcionarios acordaron mantener el diálogo y avanzar en una agenda bilateral centrada en seguridad, migración y comercio.

El funcionario explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente “cordial y respetuoso” y se prolongó por cerca de media hora.

Velasco detalló que uno de los temas centrales fue la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del programa bilateral de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, por lo que este viernes se realizará en la Ciudad de México una reunión del grupo bilateral de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.

En materia migratoria, señaló que ambas partes revisaron los avances registrados en los últimos meses.

Canciller Velasco resalta importancia del T-MEC

Otro de los puntos abordados fue la próxima revisión del T-MEC. De acuerdo con Velasco, tanto México como Estados Unidos coinciden en la importancia de que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que mantendrán comunicación constante para dar seguimiento a este proceso.

Hay 14 mil mexicanos detenidos en EU por ICE y CBP

Además en otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), mientras esperan ser repatriados o la resolución de recursos legales para evitar su deportación.

El funcionario explicó que la cifra se mantiene estable respecto a los reportes que previamente ha dado a conocer el gobierno mexicano.