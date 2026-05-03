Alumnos en paro entregan Campus Chamilpa

A dos meses de paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por los feminicidios de las estudiantes Karol y Kimberly, la llamada Resistencia Estudiantil entregó el Campus Chamilpa a la rectora Viridiana León Hernández; sin embargo, las clases presenciales todavía no se reanudarán hasta que las autoridades garanticen un regreso con seguridad al interior de la sede central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Luego de varias horas de reunión, estudiantes y autoridades acordaron liberar las instalaciones para permitir que las autoridades implementen a contrarreloj, las medidas de seguridad comprometidas en mesas de trabajo anteriores. Por ahora, los más de 40 mil alumnos reciben clases virtuales.

La rectora León Hernández afirmó que la entrega del campus abre la posibilidad de retomar el semestre, pero también de hacerlo bajo una nueva estructura de seguridad.

Regreso a clases en pausa

El movimiento estudiantil advirtió que el regreso físico a las aulas no será posible hasta que se cumplan los lineamientos establecidos para proteger a la comunidad universitaria.

Señalaron que la entrega no significa el fin de la protesta, sino una nueva etapa de vigilancia y exigencia, y recordaron que el paro inició tras los feminicidios de Karol y Kimberly, por lo que insistieron en que la seguridad no es negociable.

“Hay avances, lineamientos firmados, diagnósticos entregados y un convenio con respaldo legal, pero no es una victoria total, es un paso”, expresaron.