Alza Waldo Fernández mano por la gubernatura de NL

En medio de la definición interna de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la gubernatura de Nuevo León, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Waldo Fernández, fijó postura sobre el proceso e informó que se registrará como aspirante para obtener dicha candidatura.

Entrevistado en el Senado de la República, Fernández celebró la consolidación de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, al considerar que la unidad será determinante para competir con fuerza en el estado. Recordó que en su propia elección al Senado el respaldo de estas fuerzas políticas fue decisivo, por lo que insistió en que repetir esa fórmula es indispensable.

En ese contexto, también destacó la incorporación de Citlalli Hernández en la conducción de los trabajos internos del partido, particularmente en la comisión encargada de los procesos electorales, lo que brinda condiciones para un proceso ordenado y con cohesión.

El senador adelantó que el próximo 22 de junio formalizará su registro dentro del proceso interno de Morena para encabezar los trabajos en Nuevo León, y subrayó que su participación estará enfocada en construir acuerdos y fortalecer la unidad del movimiento.

Durante dicha entrevista, fue cuestionado sobre la polémica generada por la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la reunión convocada por el Senado para que explicara los alcances y posibles implicaciones de sus recientes declaraciones en torno a presuntos contactos con agencias de seguridad de Estados Unidos, particularmente con la CIA.

El legislador señaló que la ausencia de la mandataria estatal no abona a la claridad institucional en un tema delicado que involucra posibles vínculos con instancias extranjeras.