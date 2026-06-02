Amenaza CNTE con boicot al Mundial

Una gran muralla de acero de dos metros de altura fue instalada para proteger todo el Zócalo capitalino y evitar que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaran su plantón en el primer cuadro de la capital y boicotearan el FIFA Fan Fest en la inauguración del Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio.

En cada uno de los accesos al Zócalo capitalino, además de las vallas, hay policías que resguardan todos los accesos.

“¡Díaz Ordaz está presente!”, gritaba una maestra de la CNTE cuando fueron recibidos por policías con gases y artefactos explosivos en su intento por llegar al Zócalo capitalino.

Con mazos de hierro e incluso algunos a patadas, “los hombres fuertes” de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) intentaban derribar los muros de acero.

Mientras, del otro lado la policía de la Ciudad de México repelía la manifestación con gases y cohetes que hicieron correr también a los transeúntes.

Reportan lesionados

Bajo los intensos rayos del sol, la coordinadora reportaba dos maestros lesionados: uno por un varillazo en la mejilla y otro con riesgo de perder el ojo, tras recibir el impacto de los fragmentos de un artefacto. Según la policía capitalina, no se usaron balas de goma ni petardos, como acusó el magisterio.

Drones vigilaban la marcha desde las alturas y los comercios bajaban sus cortinas a sabiendas de las pérdidas económicas.

Bajo las demandas principales de la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y la reforma educativa, el magisterio disidente volvió a las calles de la Ciudad de México en su paro nacional del 1 de junio, con la exigencia de reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“¡Claudia, si no hay solución, no rueda su balón!”, advertían los docentes a 10 días del Mundial de Futbol, al que calificaron como “la fiesta de la burguesía”. El boicot a la Copa FIFA fue reiterado.

Mientras la manifestación avanzaba, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteraba el llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos.

Por su parte, la dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, rechazaba cualquier relación con la derecha mexicana. “No somos delincuentes”, decía.

Además, en 12 entidades del país, maestros se manifestaron en el marco de la jornada nacional de huelga nacional, convocada por la CNTE.

Las movilizaciones tuvieron lugar en Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Sonora y Nuevo León.