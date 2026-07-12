Antes gobiernos le quitaban al pueblo; ahora les damos

La presidenta Claudia Sheinabaum destacó que en su sexenio se construirán 1.8 millones de viviendas con Vivienda para el Bienestar; 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, reestructura de 5.1 millones de créditos impagables, entrega de 1 millón de escrituras y otros 1.8 millones de créditos para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos

Además, anunció que en conjunto con el gobierno municipal y estatal, el Gobierno de México apoyará para arreglar todo el drenaje de Gómez Palacio.

Se beneficiarán a 11.5 millones de familias

En Gómez Palacio, Durango, resaltó que en su sexenio se beneficiará a 11.5 millones de familias mexicanas con el derecho a la vivienda a través de la construcción de 1.8 millones de viviendas con el programa de Vivienda para el Bienestar, la entrega de 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, el otorgamiento de un millón de escrituras y de 1.8 millones de créditos para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, así como la reestructuración de 5.1 millones de créditos impagables, lo que demuestra que los gobiernos de la Cuarta Transformación trabajan por el bien del pueblo en contraste con el periodo neoliberal.

“Antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo. Fíjense, el programa de Vivienda para el Bienestar, van a ser un millón 800 mil viviendas en todo el país, con una diferencia, también, de lo que se hacía antes y lo que hacemos ahora, porque antes construyeron casas de 40 m2, alejadas del lugar donde se trabajaba, de donde había escuelas, hospitales, sin servicios, se llegaron a entregar casas sin agua, sin drenaje, sin luz; de hecho todavía estamos trabajando para que muchas viviendas que se abandonaron por esa razón puedan ser entregadas a quien las habita, resolviendo obviamente los problemas de deuda o recuperándolas”.

Viviendas deben tener todos los servicios

“De esa manera se hicieron viviendas y decían: estamos construyendo vivienda social, pero en realidad muchas de ellas no eran habitables. Esto es distinto, como mínimo 60 metros cuadrados, deben tener todos los servicios y debe haber transporte para poder llegar al lugar donde se trabaja, a la escuela, a centros de salud, esa es la diferencia, 1.8 millones de viviendas”, informó desde el conjunto habitacional Casablanca, donde se entregaron 48 viviendas.

Arreglarán drenaje

Además, Claudia Sheinbaum anunció que en conjunto con el gobierno municipal y estatal, el Gobierno de México apoyará para arreglar todo el drenaje de Gómez Palacio.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de vivienda en Durango es de 25 mil viviendas, con una inversión de más de 15 mil millones de pesos (mdp), de las cuales 15 mil 300 ya están contratadas y se espera iniciar este año con 10 mil más para cumplir con la meta sexenal en este mismo año. Detalló que a nivel nacional, al Infonavit le corresponde la construcción de 1.2 millones de casas, de las cuales ya se tienen 500 mil, lo que representa el 40 por ciento de avance de la meta nacional.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar contempla 9.7 millones de acciones en beneficio de 38.8 millones de personas con sus cuatro componentes: la construcción de vivienda, entrega de apoyos de mejoramiento de vivienda, liquidación de créditos impagables y la entrega de más de un millón de escrituras.