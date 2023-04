Anuncia AMLO nuevo libro

Este miércoles, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que ya prepara un nuevo libro, el último que escribirá sobre temas políticos, y en el que hará recomendaciones a futuro para los siguientes gobiernos.

De cara al final de su administración, López Obrador apuntó que ya comenzó a definir el esquema; en donde también destacó que habrá algunas recomendaciones, como la compra de un banco por parte del Estado, ya que representa ahorros, así como una reforma al Poder Judicial.

Después de escribir A la Mitad de Camino, en el que narra lo que realizó en los primeros tres años de su sexenio, en el siguiente, “que va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, tendría que ser la otra mitad del gobierno, pero no, ya decidí, porque no hay texto sin contexto, y como es el fin de un proceso en mi caso (…) vendrán las nuevas generaciones, pero como yo sí ya termino, voy a escribir un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes”.

En su texto, además de explicar qué es el humanismo mexicano, “voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo, pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco, por qué tenemos que pagar tanto de comisiones?”.

El caso del Banco del Bienestar, aseveró, tiene otra función, ya que es para dispersar los recursos de programas del Bienestar. “Si al banco le meteremos más servicios no tendría la capacidad”.

EE. UU. devolverá más de 4 mil 813 mdp incautados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá a México más de cuatro mil 813 millones de pesos incautados a Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, acusado en ese país de “lavado” de dinero.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador sugirió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que una vez que regresen esos recursos, se destinen a la campaña del Gobierno Federal en contra de las adiciones.