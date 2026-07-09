Anuncia CSP indicadores de buen desempeño económico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó 12 indicadores que muestran el buen desempeño de la economía nacional y la eficacia del Humanismo Mexicano gracias a la responsabilidad en el gasto público y en la inversión pública, el aumento en el salario mínimo, así como la continuidad y profundización de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

“Ser muy responsable en el gasto público y en la inversión pública, eso es lo primero, lo segundo garantizar los indicadores macroeconómicos y lo tercero es el Humanismo Mexicano, porque recuerden que durante 36 años no aumentó el salario mínimo. De hecho, en el sexenio de Miguel de la Madrid la caída del salario mínimo fue enorme, porque las tasas de inflación llegaban al más del 100 por ciento y después no aumentó. El salario mínimo en el 2018 era de dos mil 800 pesos mensuales, el salario mínimo hoy es de más de nueve mil 400 pesos mensuales, reconocido por OCDE subió en 122 por ciento del 2021 a la fecha”.

Pedirá consulta a embajada de EUA sobre caso “ Mayo”

Y sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la mandataria federal indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) va a informar sobre el caso, luego de que el martes se expuso sobre el caso, tras publicarse una pieza periodística y la exposición por parte del FBI de la aeronave en la que fue trasladado el narcotraficante.

Sheinbaum Pardo mencionó que se pidió a la embajada de Estados Unidos en México una consulta, “más que una nota diplomática”.

“Hoy la fiscalía, entiendo que va a dar una conferencia de prensa, hay que esperar la conferencia de prensa de la Fiscalía o un comunicado, pero nos informaron que el día de hoy, con relación a lo que presentamos el día de ayer, va a ser un comunicado”, comentó.

México y Suiza estrechan lazos

Más adelante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la reunión con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, fue muy productiva y en ella acordaron iniciar conversaciones sobre el tratado comercial entre ambas naciones, además de constatar la confianza de empresarios suizos en nuestro país y la voluntad de fortalecer inversiones en diversos sectores.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el encuentro se dio en el marco de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y de 200 años del establecimiento del primer consulado suizo en el país, que se cumplirán en 2027.

El mandatario suizo acudió en la mañana acompañado de un grupo de empresarios, con quienes se busca impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión y comercio entre México y Suiza.

Guy Parmelin y su esposa, Caroline Merotto, fueron recibidos con honores en el Patio Central de Palacio Nacional, donde se llevaron a cabo los honores correspondientes y se entonaron los himnos nacionales de ambos países.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transparentar las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

Esto, luego de que la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, reservara por cinco años los mensajes sobre las solicitudes de extradición que hizo Estados Unidos.

Lamenta reanudación del conflicto entre EUA e Irán

Y así también, lamentó la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán al señalar que, además de las consecuencias humanitarias de una guerra, la escalada de las hostilidades tiene un impacto directo en el precio de los combustibles a nivel mundial.

“Es una pena, porque no sólo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre el precio de los combustibles en México y en el mundo entero”, expresó la mandataria federal.