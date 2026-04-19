Anuncian a aspirantes finalistas de consejerías

Después de acabar la etapa de entrevistas, donde se cuestionó a las y los aspirantes acerca de experiencia profesional, servicio público, entre otros aspectos, el Comité Técnico de Evaluación anunció a los 50 candidatos finalistas a las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la lista, clasificaron 25 hombres y 25 mujeres, nada más hay dos aspirantes con alguna autoadscripción (discapacidad), y destacan Alejandra Tello Mendoza, quien padece lupus, y Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México.

De dichos aspirantes, las y los integrantes de este Comité elegirán a cinco para cada uno de los tres cargos, los cuales dejaron Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera el pasado 4 de abril, debido a que acabaron su designación.

Las quintetas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con el fin de considerarlas y deberán ser aprobadas por dos terceras partes del pleno.

PAN advierte fast track y opacidad en elección

Por lo anterior, diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron un virtual fast track y opacidad del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para elegir a los aspirantes finalistas a las tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior luego de que dicho comité sesionó de forma sorpresiva la noche del viernes, lo cual fue calificado como síntoma de opacidad. Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, lamentó el madruguete. “Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible”.

“Un Comité así no fortalece al árbitro: lo debilita desde el origen. Y lo que empieza mal… termina peor”.