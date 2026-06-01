Anuncian reapertura de Chichén Itzá, hoy lunes

La zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá hoy lunes luego de más de una semana de cierre, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

Acceso

En un comunicado se informó que el acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

Motivo

La zona arqueológica se mantuvo cerrada desde el 19 de mayo por las protestas de artesanos y comerciantes, luego que las autoridades cerraran la entrada tradicional donde se ubicaban sus puestos de venta de artesanías, para obligar a los turistas a pasar por el Catvi.

El jueves pasado, Joel Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos a la zona arqueológica y se respetarán los lugares de los que estén en el censo de 2025.