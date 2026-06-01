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Anuncian reapertura de Chichén Itzá, hoy lunes

Junio 01 del 2026
Por conflicto con artesanos la zona arqueológica permaneció cerrada. Cortesía
Por conflicto con artesanos la zona arqueológica permaneció cerrada. Cortesía

La zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá hoy lunes luego de más de una semana de cierre, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

Acceso

En un comunicado se informó que el acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

Motivo

La zona arqueológica se mantuvo cerrada desde el 19 de mayo por las protestas de artesanos y comerciantes, luego que las autoridades cerraran la entrada tradicional donde se ubicaban sus puestos de venta de artesanías, para obligar a los turistas a pasar por el Catvi.

El jueves pasado, Joel Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos a la zona arqueológica y se respetarán los lugares de los que estén en el censo de 2025.

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