Anuncian registro para licenciaturas a distancia

El registro de aspirantes y la obtención del folio para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) comenzará el lunes 20 de julio y estará disponible hasta el 2 de agosto de 2026, a través del micrositio oficial https://www.unadmexico.mx/convocatoria2026/#, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Oferta

Este año la UnADM ofrecerá 20 mil 40 espacios en 20 programas educativos dirigidos a personas egresadas de bachillerato que deseen cursar una licenciatura en modalidad abierta y a distancia.

La oferta académica contempla 20 licenciaturas distribuidas en las áreas de Ciencias de la Salud

Biológicas y Ambientales, Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Administrativas.

Entre ellas destacan: Derecho, Desarrollo de Software, Nutrición Aplicada, Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión Industrial, Mercadotecnia Internacional, Biotecnología, Logística y Transporte

Gerencia de Servicios de Salud y Administración y Gestión Pública.