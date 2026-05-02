Apagan micrófono a diputada de MC en Congreso

Un nuevo episodio de confrontación política se registró en el Congreso del Estado luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix Bojórquez, denunciara actos de censura en su contra durante una sesión legislativa, donde incluso le fue retirado el uso del micrófono mientras exponía irregularidades en el orden del día.

El incidente ocurrió en el marco de la discusión legislativa, cuando la diputada solicitó la palabra para explicar por qué se le negó incluir un exhorto dirigido al Gobierno estatal y a diversos ayuntamientos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.

Mientras argumentaba su postura desde la tribuna, la presidencia del Congreso ordenó de manera directa cortar su intervención: “Por favor, pueden cerrar el micrófono en la tribuna”.

La interrupción generó tensión en el recinto. Minutos más tarde, tras insistir en su derecho a expresarse, Félix Bojórquez logró retomar el uso de la voz para concluir su posicionamiento.