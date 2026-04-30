Aparece amenaza de reto viral en secundaria

El miércoles desde la mañana en la escuela secundaria Técnica 34 “Francisco Tenamaxtle”, ubicada en la capital de Zacatecas, se aplicaron los protocolos preventivos de seguridad tras encontrar el martes un mensaje con la frase: “Tiroteo Mañana miércoles 29 de abril”. Hasta el momento, todo indica que se trató de una tendencia viral.

Este mensaje escrito tipo grafiti sobre la pared de los baños de la secundaria generó alerta entre alumnos y padres de familia de la institución, mismos que comenzaron a circular la imagen en grupos de WhatsApp y redes sociales, ya que les generó temor y pedían la intervención de las autoridades por la seguridad de los alumnos.

Al respecto, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General del Gobierno estatal, mencionó que tras tener conocimiento de este hecho, se aplicó de inmediato el protocolo que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) ha difundido a nivel nacional para que se actúe cuando se presenten este tipo de amenazas digitales y que tiene como principal instrucción no minimizar ningún caso.

Intervención

Explicó que se intervino en este centro educativo y se ha iniciado una investigación también por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ), así como varias acciones preventivas que marca el protocolo federal y estatal educativo, con el objetivo de evitar que esa tendencia crezca en Zacatecas y sobre todo evitar que se convierta en una amenaza real; sin embargo, mencionó que todo indica que ese mensaje localizado en esa secundaria forma parte de esta tendencia viral que se ha difundido en redes sociales, principalmente en TikTok.

El funcionario estatal precisó que de acuerdo a la información del Centro Nacional de Inteligencia este tipo de retos o tendencias se han presentado en casi todas las entidades, en esta ocasión, en Zacatecas en el primer caso y se atendió de manera inmediata.