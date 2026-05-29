Aplican aplanadora, y avalan reelección de magistrados

Después de 15 horas de presentación de reservas al dictamen de la reforma judicial para cambiar la elección a 2028, Morena aprobó la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

La modificación fue presentada al final, y sin consensuar antes con los diputados aliados del PT, ni con la oposición, quienes acusaron un “albazo”; incluso, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pidió retirar la reserva porque contraviene el espíritu de la reforma judicial.

“Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”, explicó.

Se manifiestan en contra

Diputados del PT también se manifestaron en contra y solicitaron que se votara aparte. La diputada petista, Margarita García acusó que algunos diputados de Morena impulsaron la reelección para beneficio propio.

En ese sentido, la reserva fue presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y explicó que la reelección que propuso tiene el objetivo de “homologar lo que se estableció en la reforma que aprobó esta soberanía en el 2024”.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, aseguró que con este antecedente, después Morena podría proponer hasta la reelección del presidente de la República.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que su bancada no participaría en la discusión de la reserva, por considerarla un “albazo” y una simulación.

La mayoría también aprobó una segunda reserva al dictamen, presentada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, para establecer que la consulta de revocación de mandato se realizará en el cuarto año del sexenio.

Finalmente, aprobaron una tercera reserva para crear dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada por el diputado Leonel Godoy (Morena).