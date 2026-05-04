Ariadna Montiel, nueva presidenta de Morena

El Congreso Nacional de Morena, en su octava sesión extraordinaria, eligió por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Óscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.

Ahí mismo, el congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.

Descarta uso de padrones de Bienestar

La nueva presidenta de Morena aseguró que no hay riesgos de que con su paso de la Secretaría del Bienestar al partido se haga uso de los padrones de los programas sociales para beneficiar a Morena.

En breves declaraciones a los medios de comunicación al término del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, afirmó que en la 4T se actúa con honestidad porque “no somos iguales”.

“Los que dicen eso (que los padrones serán utilizados) es porque es lo único que conocen. Nosotros en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad, con lealtad y sobre todo tenemos un pueblo empoderado que ya no se deja manipular por nadie, y eso ha sido un triunfo de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

Por otra parte, dijo desconocer cuándo se reunirá con las dirigencias de los partidos aliados, el Verde y el del Trabajo, pero indicó que será “pronto, muy pronto”.

Va por trayectorias impecables

En su primer discurso como nueva presidenta nacional anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena.

Al hablar frente a la militancia y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, dijo, no tienen cabida.

Adelantó que para las elecciones del 2027, quienes aspiren a ser candidatos deben tener una trayectoria impecable.

“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. En Morena, los corruptos no tienen cabida. Quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable”, dijo Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

Una sombra llamada Rubén Rocha

A diferencia de otros morenistas emproblemados, a quienes han arropado con el grito de “¡No estás solo!”, en esta ocasión, el octavo Congreso Nacional Extraordinario de Morena ni siquiera pronunció el nombre de Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narco.

La sombra del gobernador con licencia de Sinaloa estuvo presente en el cónclave morenista, pero entre los presentes no hubo un solo gesto de apoyo o solidaridad.

En corto, algunos comentaron que el partido debe deshacerse de algunas lacras y demostrar en los hechos que está en contra de la corrupción y las conductas ilegales.

Me voy feliz y satisfecha de lo logrado: Luisa Alcalde

La exdirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, habló sobre su salida de la dirigencia nacional y afirmó que “me voy feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado”.

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, Alcalde Luján expresó que “me voy agradecida con la militancia y con quienes dan vida y rostro a Morena, con quienes no siempre salen en los reflectores, pero sostienen a este movimiento todos los días”.

“He tenido el honor y privilegio de haber sido invitada por la presidenta de México a formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica, motivo por el cual hoy cambió de trinchera, pero nunca de causa”, expuso.

“Tenemos una oposición que no le tiene ningún respeto ni amor a México; al contrario, se dedican a difundir mentiras y calumnias aquí y en el extranjero, que se frotan las manos por ver un México debilitado para aprovechar el momento y regresar por sus privilegios”, agregó.

Adicionalmente, destacó que en el último año y medio de su gestión logró fortalecer el movimiento como nunca antes, “pues pasamos de 2.5 millones de militantes a 12 millones y medio, 10 millones más. Somos, según la población, el segundo partido más grande del mundo”.