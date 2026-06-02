Arremete Morena contra PAN y PRI

Luego de que las bancadas del PAN y el PRI en la Comisión Permanente dieron la espalda al pleno durante la declaratoria de constitucionalidad de las reformas judicial y de anulación de elecciones en caso de injerencia extranjera, Morena y aliados calificaron a los legisladores de oposición de traidores a la patria y entreguistas.

La diputada morenista, Beatriz Navarro Pérez, acusó que el PRI dio la espalda, como dio la espalda en todos los procesos.

“Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda, da las nalgas, y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie porque no tienen identidad. ¡Rancios, hipócritas y rateros!”, expresó.

Critica reunión del PAN

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó la reunión del PAN en Chihuahua en apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos, encabezada, dijo, por “los cuatro jinetes del injerencismo”.

“Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario; el cabeza hueca de Vicente Fox, traidor a la democracia, que hizo el fraude electoral para imponer a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que también estuvo ahí, y María Eugenia Campos”, señaló.

Las palabras de Noroña irritaron a los legisladores de oposición que comenzaron a protestar y a responder desde sus curules y escaños.

El morenista se burló al afirmar que “brincan como chinicuiles en comal”.

“Relájense, el doctor Noroña les hacía falta, les está dando su medicina. Relájense. Porque lo que les arde el cutis profundamente es porque la compañera presidenta dijo ‘no nos vamos a doblar, no vamos a aceptar las presiones en México’. Yo lo digo así, en México manda el pueblo de México y no vamos a permitir que se entrometan en el proceso electoral de 2027 y no vamos a permitir que nos usen para el proceso interno de Estados Unidos”, advirtió.

Viggiano fija postura

Enseguida subió a tribuna la senadora priista, Carolina Viggiano, para fijar postura pero Fernández Noroña la interrumpió para cuestionarla porque hace unos días expresó que con las acusaciones de Estados Unidos a políticos de Sinaloa a los morenistas les va a caer como “dedo en el anillo”, tratando de exhibirla.