Arremete Trump contra NYT por revelaciones

Indultos o absoluciones para sus seguidores, como los participantes en el asalto al Capitolio, y citaciones judiciales para los periodistas que publican informaciones reservadas comprometedoras o embarazosas. Esa es la línea de Donald Trump, que se ha vuelto aún más agresivo durante su segundo mandato.

Los últimos en verse afectados fueron varios periodistas del New York Times, a quienes el Departamento de Justicia notificó el viernes citaciones judiciales (subpoenas) después de que el prestigioso diario publicara en los últimos días artículos sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One donado por Qatar al presidente estadounidense.

En algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron directamente en los domicilios de los periodistas, quienes deberán declarar el próximo miércoles ante un gran jurado federal en Manhattan.

La medida provocó la indignación y una firme condena por parte del periódico, que calificó la iniciativa como “un acto de arrogancia sin precedentes”.

Las órdenes fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal de Estados Unidos en Manhattan, recientemente designado por Trump para asumir la conducción de la Inteligencia Nacional.