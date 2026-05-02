Aseguran 34 ejemplares de fauna silvestre en Yucatán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 34 ejemplares de fauna silvestre que eran comercializados en locales del mercado Lucas de Gálvez, en Mérida, y que no cumplían con la normatividad vigente.

Tras denuncias ciudadanas, personal de la Profepa acudió al citado mercado para realizar visitas a cuatro locales, sin embargo, en dos de ellos se detectó la presencia de ejemplares de fauna silvestre.

En el primer lugar se aseguraron 27 ejemplares: once iguanas verdes (Iguana iguana), cuatro loros de la especie agapornis rosecollis, siete de la especie Agapornis personatus y cinco aves de la especie pinzones cebra (Taeniopygia guttata).

En el segundo sitio, se aseguraron siete ejemplares de aves: un azulejo (Passerina cyanea), cuatro mariposa (Passerina ciris), un loro frente blanca (Amazona albifrons) y un picogordo degollado (Pheucticus ludovicianus).