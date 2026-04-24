Aseguran arsenal que iba ser ingresado a México

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguraron un cargamento de armas de alto poder, incluido un RPG, que sería ingresado a territorio mexicano; una mujer fue detenida.

En un golpe al tráfico internacional de armas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decomisaron un arsenal de alto poder en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, cuando inspeccionaron un vehículo que pretendía ingresar a México.

El aseguramiento ocurrió el pasado 19 de abril en el cruce Dennis DeConcini, donde los oficiales detectaron irregularidades durante una revisión secundaria a un automóvil conducido por una ciudadana estadounidense de 41 años.

Una inspección no intrusiva reveló una anomalía en la zona del asiento trasero. Tras retirar el contenido del vehículo, los agentes descubrieron un vacío bajo el asiento trasero que contenía un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, cuatro fusiles, una pistola Avtomat Kalashnikova o AK, 16 fusiles AK, 24 cargadores de fusil, 16 culatas, 20 empuñaduras de pistola y otras piezas de armas diversas.

Autoridades estadounidenses destacaron que este decomiso refleja la magnitud del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, así como la capacidad de ocultar grandes arsenales en vehículos particulares.

En el vehículo también viajaban tres menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo de un familiar, mientras que la conductora fue detenida y enfrenta cargos federales por contrabando, delito que podría alcanzar hasta 10 años de prisión.