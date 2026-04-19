Aseguran dos laboratorios de producción de droga

Dos laboratorios de droga, fueron asegurados por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en el estado de Chihuahua.

Además de la localización de los dos laboratorios de producción de drogas sintéticas, se aseguró un campamento con víveres para consumo humano.

El hallazgo tuvo lugar a unas nueve horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos en la Sierra Tarahumara del estado.

De manera oficial se detalló que, en un primer campamento y laboratorio, estaba en un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en cinco áreas. Además, se informó que se encontró un campamento de aproximadamente 20 x 15 metros, con víveres para consumo humano.

No se reportaron personas detenidas tras este hallazgo.