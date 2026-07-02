Asume Alejandro Moreno presidencia de Copppal

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, rindió protesta como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) para un tercer periodo de cuatro años.

Durante dicho evento, se comprometió a seguir alzando la voz por la democracia, la libertad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de las instituciones.

Dijo que estos tiempos exigen liderazgo, cooperación y una posición firme frente a quienes buscan debilitar los contrapesos y limitar los derechos de las y los ciudadanos.

Agradeció la confianza de los 75 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe que integran la Copppal y que lo eligieron para el período 2026-2030, así como la presencia de representantes partidistas de África, Asia y Europa, que en conjunto representan a más de 500 partidos políticos del mundo.

Dijo que la Copppal es una organización multilateral, internacional, plural y diversa, integrada por partidos con dirigentes con representación popular, comprometidos con la democracia, con su defensa y con su salvaguarda.