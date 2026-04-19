Ataque deja 2 trabajadores de Unicef muertos en Gaza

Dos contratistas civiles que distribuían agua para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fueron asesinados a tiros por tropas israelíes en el norte de Gaza, informó la agencia de la ONU, expresando su indignación.

“Unicef está indignado por el asesinato de dos choferes de camiones contratados por Unicef para distribuir agua potable a familias en la Franja de Gaza”, declaró en un comunicado.

Al ser contactado por la prensa internacional, el ejército israelí afirmó que las tropas vieron a “dos terroristas armados en la zona de la Línea Amarilla” -que marca la frontera del área controlada por Israel- acercándose, y entonces “abrieron fuego”. El ejército indicó que el incidente está “bajo investigación”.

Según Unicef, el incidente ocurrió en el punto de aprovisionamiento de Mansoura, en el norte de Gaza, que es “el único punto de aprovisionamiento operativo para camiones cisterna del oleoducto Mekorot que abastece a la ciudad de Gaza”.

“El incidente, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante las operaciones rutinarias de transporte de agua por camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los movimientos ni en los procedimientos”, reza el comunicado. Añade que “Unicef y sus socios humanitarios utilizan el punto de agua”. Tras el incidente, se suspendieron todas las actividades en el punto de agua, continúa el comunicado, instando a las autoridades israelíes a “investigar de inmediato” el incidente.