Ataque en clínica privada deja una empleada muerta

En el interior de una clínica médica privada de la colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas ingresaron y realizaron disparos, por lo que una empleada, Leonor “N”, perdió la vida y una más fue enviada a un hospital con heridas de bala.

Según el reporte que se emitió fue en el sentido que varios hombres armados que llegaron al parecer en dos vehículos ingresaron a la clínica, ubicada en el libramiento Colosio del puerto y sin mediar palabra dispararon sus armas.

Ataque duró varios minutos

Las detonaciones de las armas de fuego provocaron zozobra e inquietud entre enfermeras, médicos, familiares de pacientes y empleadas administrativas por desconocer el origen del ataque armado que duró varios minutos.

A escasos minutos que se retiraron los responsables de los hechos arribaron a la clínica médica privada, elementos del ejército y de las corporaciones policiacas estatales, municipales y federales, a los que les aportaron datos sobre las características de los atacantes que lograron huir de la zona.

Los cuerpos de auxilio atendieron a la recepcionista y otra empleada, cuya identidad aún no se conoce, las cuales resultaron heridas de bala, las cuales fueron llevadas a un hospital, donde falleció la primera.