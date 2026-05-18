Aterriza “vuelo arcoíris” proveniente de París

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, este 17 de mayo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un “vuelo arcoíris” proveniente de París, Francia.

Derechos

A esta recepción de los pasajeros del vuelo AF0178 de Grupo Air France-KLM asistió la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, con música de mariachis y un espacio de photo opportunity.

En el “vuelo arcoíris” llegaron Éric Martineau, diputado y presidente de la comisión para los derechos LGBTQI+ en el Parlamento Francés; Laurent Lafontan, capitán y director de operaciones en Air France; Arnaud Hadrys, presidente de Personn’Ailes; y representantes de L’Autre Cercle y de Transavia.

Contra discriminación

“Como símbolo visible de igualdad, el grupo operará siete vuelos ‘Arcoíris’ dedicados a visibilizar la lucha contra la discriminación LGBT+”, se destacó.

Como parte de esta actividad, este sábado se realizó un panel binacional donde líderes de empresas mexicanas y francesas debatieron sobre políticas corporativas de diversidad e inclusión.

L’Autre Cercle es la principal organización francesa sin ánimo de lucro para la inclusión LGBTQI+ en el ámbito laboral en Francia. También se firmó una carta para garantizar “un entorno laboral inclusivo, libre de discriminación y respetuoso con la diversidad sexual y de género”.