Atiende Pemex pérdida de contención en conexiones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende una “pérdida de contención” en las conexiones superficiales de control del pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

A través de un comunicado, que no especifica qué tipo de sustancia, ni la cantidad del material que estuvo fugándose, la empresa productiva del Estado dijo que dicho pozo está fuera de operación desde abril de 2003, por una baja de presión.

Señaló que las conexiones superficiales del pozo “han presentado eventos de fuga asociados a la corrosión” y que, desde el 8 de marzo pasado, personal técnico realizó inspecciones y ejecutó acciones correctivas para contener la fuga, sin mencionar qué tipo de sustancia estuvo expuesta.

Las actividades realizadas, detalló la petrolera, incluyen la instalación de grapas con empaques de neopreno, monitoreo de atmósferas explosivas y verificación de hermeticidad, sin detección de emanaciones durante los periodos de observación.

Dijo que posteriormente se registraron nuevos eventos de “pérdida de contención” los días 11 de marzo y 1 de abril, los cuales, aseguró, fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción, a fin de restablecer las condiciones de hermeticidad.

La empresa afirmó que estos eventos no representan ningún riesgo para la población, pero no especificó la cantidad, ni tipo de material que estuvo fugándose de las conexiones dañadas.