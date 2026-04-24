Atienden 10 reportes amenazantes en planteles

Elementos de la Guardia Estatal atendieron al menos 10 reportes relacionados con supuestas amenazas en instituciones educativas de los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira, en Tamaulipas.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado, quienes efectuaron inspecciones preventivas en los planteles señalados para descartar cualquier situación de riesgo.

También se llevaron a cabo entrevistas con personal docente y padres de familia, con el objetivo de recabar información y brindar certeza a la comunidad escolar.

Derivado de estas intervenciones, hasta el momento no se han encontrado indicios que confirmen la veracidad de dichas amenazas.