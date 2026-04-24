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NacionalNación

Atienden 10 reportes amenazantes en planteles

Abril 24 del 2026

Elementos de la Guardia Estatal atendieron al menos 10 reportes relacionados con supuestas amenazas en instituciones educativas de los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira, en Tamaulipas.

Las acciones se realizaron de manera inmediata con el apoyo de binomios caninos y personal especializado, quienes efectuaron inspecciones preventivas en los planteles señalados para descartar cualquier situación de riesgo.

También se llevaron a cabo entrevistas con personal docente y padres de familia, con el objetivo de recabar información y brindar certeza a la comunidad escolar.

Derivado de estas intervenciones, hasta el momento no se han encontrado indicios que confirmen la veracidad de dichas amenazas.

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