Autoridades electorales niegan irregularidades

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, afirmó que en los comicios generales que se celebraron el domingo y el lunes en su país “no hubo graves irregularidades”, pero sí “un error puntual, extraordinario” que impidió la entrega del material electoral en 13 locales del sur de Lima.

“Hemos tenido una falla en el caso de 13 locales que han comprometido a un número importante de electores. Pedimos las disculpas del caso, es un hecho que no se va a volver a repetir”, enfatizó Corvetto, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que fue citado con urgencia para responder sobre los incidentes de la jornada electoral.

El funcionario dijo que el pasado domingo se enfrentaron “a la elección más compleja de la historia” peruana, con 35 candidatos presidenciales, 37 partidos y cinco elecciones en simultáneo, y que la ONPE “ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad”.