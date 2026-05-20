Avalan requisitos de Somos México

El oficio del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que reconoce oficialmente que la organización Somos México cumplió con los requisitos de asambleas distritales y afiliaciones representa, según sus dirigentes, un avance determinante en su ruta hacia el registro como Partido Político Nacional, debido a lo que, sostienen, no existe impedimento técnico para que el Consejo General apruebe su constitución en la sesión próxima. El dirigente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, presentó el documento del INE y aseguró que la organización ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, mientras que el proceso de fiscalización continúa en revisión por parte de la autoridad electoral.

Los integrantes de este movimiento señalaron que confían en el dictamen final de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización del INE, al destacar que han entregado informes mensuales de gastos, atendido observaciones y permitido la revisión permanente de sus cuentas por parte de auditores designados por el Instituto.