Avanza permiso para que EU adiestre a marinos y soldados

La Comisión de Marina del Senado aprobó que 255 marinos y soldados mexicanos participen en ejercicios de capacitación en campos militares de Estados Unidos, así como en un ejercicio multinacional en Antigua y Barbuda.

Se aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales”.

Este ejercicio de capacitación castrense se llevará a cabo del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi, Estados Unidos de América.

En este caso, se trata de una invitación del Comando Norte del Ejército de los EE. UU., para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

Al respecto, la senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, expresó que el adiestramiento de las Fuerzas Armadas permite fortalecer las capacidades operativas.

Por otra parte, se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México, conformada por 120 elementos, fuera de los límites del país del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2026”, en Antigua y Barbuda.

Acción estratégica: Comisión de Marina

El órgano que preside la senadora Ana Lilia Rivera, avaló por unanimidad de 12 votos a favor esta petición, remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 9 de abril, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas participen en el ejercicio a realizarse del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby de Mississippi, Estados Unidos.