Avanza ratificación de Moctezuma como embajador ante UE

Con 11 votos a favor y dos en contra, del Partido Acción Nacional (PAN), la Primera Comisión de la Permanente ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea (UE), el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo.

Al comparecer ante los integrantes de dicha comisión, Moctezuma Barragán aseguró que servirá a nuestro país por encima de cualquier interés.

El exembajador de México en Estados Unidos subrayó que la prioridad en las relaciones con la Unión Europea es incrementar el intercambio comercial e intensificar la relación y cooperación diplomática, cultural y política con esa región, ante el cambio de era que vivimos, que trae aparejada una reconfiguración geopolítica global que obliga al replanteamiento del papel que deben jugar los países y las regiones ante los profundos cambios estructurales del sistema internacional.