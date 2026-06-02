Aviación se une para optimizar tráfico áereo

Las organizaciones de aviación civil lanzaron una iniciativa conjunta para apoyar a los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP) en la región de América Latina y el Caribe, ante un previsible aumento de tráfico aéreo durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

En particular, la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (Canso, por sus siglas en inglés) y Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en colaboración con la empresa de tecnología aérea Thales, Metron Aviation, Pasar Aerospace y Aireon.

Con millones de seguidores, equipos nacionales y delegaciones internacionales que se desplazarán por toda la región, esta iniciativa implementa un conjunto de herramientas de análisis predictivo y de gestión de flujos.

Este ecosistema tecnológico permitirá a los proveedores de servicios a la navegación aérea anticipar los picos de demanda mediante un modelado de alta exactitud que permite predecirlos con semanas de antelación.

Mejorar la gestión del espacio aéreo mediante ajustes en tiempo real en las rutas de vuelo, lo que ayuda a disminuir los retrasos e incrementa el ahorro de combustible.