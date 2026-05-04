Avión de United Airlines choca con poste y camión

Un avión de United Airlines chocó ayer domingo contra un poste de luz y alcanzó a golpear a un camión de entregas, cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, reportó la Administración Federal de Aviación.

Un video grabado con un teléfono móvil parece mostrar al vuelo UA169, un Boeing 767 procedente de Venecia (Italia) con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, sobrevolando a baja altura la autopista antes de aterrizar poco después de las 14:00 horas.

“Durante su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Newark, el vuelo 169 de United entró en contacto con un poste de luz. La aeronave aterrizó sin incidentes, rodó hasta la puerta de embarque con normalidad y ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Nuestro equipo de mantenimiento está evaluando los daños sufridos e investigaremos cómo ocurrió esto”, declaró la aerolínea.