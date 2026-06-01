Balacera deja un estadounidense muerto

Un balacera en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, entre civiles armados y corporaciones de seguridad dejó un saldo de un estadounidense muerto y siete lesionados, entre ellos un adolescente de 14 años y una mujer de 65, así como dos militares.

Los hechos iniciaron en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en San José del Cabo, cuando personal militar detectó detonaciones de arma de fuego mientras realizaba recorridos de vigilancia.

Al desplazarse hacia el sitio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron a personas armadas que viajaban en varios vehículos y abrieron fuego contra las fuerzas federales, lo que derivó en un intercambio de disparos.

La persecución y los operativos se prolongaron hasta pasada la medianoche, generando asombro y temor entre ciudadanos de la localidad, turistas y residentes.

Durante los hechos resultaron lesionados dos elementos de la Sedena y cinco civiles ajenos al operativo. Asimismo, un hombre originario de California, Estados Unidos, resultó herido y posteriormente falleció la madrugada de este domingo, informaron autoridades estatales.