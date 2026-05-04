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Balacera en baile sonidero deja 11 heridos

Mayo 04 del 2026

Durante un baile sonidero que se realizó en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, se registró una balacera que dejó a 11 lesionados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reportó que por estos hechos se detuvo a un hombre que activó su arma de fuego durante dicho evento.

Según la narrativa de los hechos, mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia durante un baile sonidero en las calles Soles y Norte 186 de la colonia, escucharon varias detonaciones y, al aproximarse, observaron a varias personas lesionadas, por ello rápidamente acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Otras personas señalaron que dos sujetos comenzaron a pelear a golpes; después uno sacó de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a disparar hacia los asistentes.

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