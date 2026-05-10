Bloque de Partidos locales apoyan a Sheinbaum

El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD llamó a cerrar filas en torno a la unidad nacional, la soberanía y la democracia del país ante cualquier amenaza de intervención extranjera, postura en la que reconoció coincidencias con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, también exigió que las autoridades mexicanas actúen con firmeza en las investigaciones contra actores políticos señalados por presuntos vínculos ilícitos.

Además, las dirigencias estatales del PRD subrayaron que el perredismo seguirá vivo como una expresión política de izquierda en México.

En el marco del 37 aniversario del PRD celebrado en Zacatecas, el exalcalde de Acapulco y uno de los principales referentes del bloque, Evodio Velázquez Aguirre, señaló que las fuerzas políticas surgidas del perredismo mantienen vigentes los principios históricos de la izquierda democrática, enfocados en la libertad, la igualdad, la democracia participativa y la defensa de las causas sociales.

Explicó que actualmente nueve partidos locales conforman este bloque nacional, al que se han sumado otras expresiones políticas con origen en el PRD, aunque con distintos nombres.

Indicó que durante el encuentro firmaron un compromiso para mantener viva la propuesta de la Revolución Democrática y fortalecer una estructura nacional.

Respecto al contexto nacional y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Evodio Velázquez advirtió que cualquier intervención extranjera violentaría la soberanía mexicana y pondría en riesgo la democracia del país. “México es un país de libertades, de igualdad, de democracia y de soberanía”, expresó.