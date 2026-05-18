Bloquean la carretera Panamericana en Oaxaca

Pobladores de Jalapa del Marqués bloquearon, por tres horas, la carretera Panamericana 190 e interrumpieron el paso vehicular entre el Istmo y la capital oaxaqueña, para reclamar mejoras en el servicio eléctrico.

Desde tres días antes, los pobladores de Jalapa habían advertido que bloquearían la carretera Panamericana si las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desoyeran sus reclamos contenidos en un pliego petitorio.

Ni el gobierno de Oaxaca, ni la CFE y menos la autoridad municipal atendió el reclamo, y la noche del sábado, en punto de las 19 horas, molestos por las fallas en el servicio eléctrico y la desatención gubernamental, bloquearon la carretera.

Reclamo

Desde hace meses, denunciaron, “hemos pedido que la CFE realice un programa de mantenimiento a sus transformadores y líneas, hemos solicitado que paguen los aparatos dañados por los apagones y variaciones de línea y que abra un módulo para atender las fallas”.

Con mucho esfuerzo, añadieron, “compramos alimento y medicinas y con los apagones todo se echa a perder, sobre todo porque en la zona se está resintiendo una ola de calor de día y noche y por eso decidimos cerrar el paso vehicular”.