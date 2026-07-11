Busca fiscalía abrir inspección a Gilda Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) busca abrir un nuevo proceso penal a Gilda Susana Lozoya Austin, quien logró llevar en libertad provisional la acusación por el caso Agronitrogenados.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada la noche del jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, uno de los fiscales de la FGR reveló que tienen abierta una carpeta de investigación contra la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el delito de asociación delictuosa en el caso Odebrecht.

La FGR cree que Gilda Susana se benefició de los sobornos que la constructora brasileña habría entregado a su hermano Emilio a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, al momento la FGR no ha judicializado dicha investigación ante un juez federal, es decir, no ha solicitado orden de aprehensión por lo que aún se encuentra en la etapa de integración.

Defensa desconoce carpeta

Al respecto, el abogado Alejandro Rojas Pruneda afirmó que la única carpeta de investigación que tiene su representada, Gilda Susana, es la relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por presuntas triangulaciones de recursos en el caso de la compra de Pemex de la planta chatarra Agronitrogenados.

Casos Lozoya y Ancira tienen recursos de apelación pendientes

Además, el proceso penal que se inició en contra Emilio Lozoya Austin y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa) por el caso de la planta Agronitrogenados se encuentra atorado.

Lo anterior, porque están pendientes de resolución dos recursos de apelación que interpuso la defensa del exfuncionario, ante un Tribunal Colegiado, se quejó la FGR.