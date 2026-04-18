Busca PAN a Grecia Quiroz para gubernatura

El dirigente de Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, abrió las puertas a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a la candidatura de la gubernatura de Michoacán rumbo a 2027.

A una pregunta hecha durante una conferencia de prensa llevada a cabo el jueves en la entidad, el líder panista reconoció a Quiroz debido a su determinación y valentía.

“Yo no he tenido el gusto de conocerla, de hablar con ella. Por supuesto que está en el interés de Acción Nacional a lo largo de todo el país sentarnos a platicar con los liderazgos y poner enfrente nuestras coincidencias”.

Romero Herrera considera que coinciden con la alcaldesa de Uruapan alusivo a que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es una estafa. “Si a ti te ofrecen A y te acaban dando B, eso es un fraude, es la 4T. Es una hipercoincidencia entre ella y nosotros”, comentó.

Concluyó que su partido político no tiene las puertas cerradas para nadie. “Las tenemos completamente abiertas para todos y por supuesto que ella es un liderazgo de Urupan, de Michoacán, con quien queremos platicar”.