Busca secretaría erradicar embarazo infantil en el país

En México, el embarazo en niñas de entre 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual, en muchos casos relacionados con personas de mayor edad, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres. En consecuencia y en busca de combatir el embarazo infantil y las uniones tempranas, el Gobierno Federal alista un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país.

El Gobierno de México informó que pondrá en marcha la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras que se implementará durante 2026, esto, con el objetivo de transformar la realidad de las menores a través de la prevención, la justicia y el cambio cultural.

El programa está focalizado en 50 municipios considerados prioritarios en el país debido a que se identificaron zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas.

Se concentrará en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios prioritarios, además de Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno y entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz.