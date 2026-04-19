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Busca secretaría erradicar embarazo infantil en el país

Abril 19 del 2026
Alistan un programa de atención focalizada. Cortesía
Alistan un programa de atención focalizada. Cortesía

En México, el embarazo en niñas de entre 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual, en muchos casos relacionados con personas de mayor edad, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres. En consecuencia y en busca de combatir el embarazo infantil y las uniones tempranas, el Gobierno Federal alista un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país.

El Gobierno de México informó que pondrá en marcha la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras que se implementará durante 2026, esto, con el objetivo de transformar la realidad de las menores a través de la prevención, la justicia y el cambio cultural.

El programa está focalizado en 50 municipios considerados prioritarios en el país debido a que se identificaron zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas.

Se concentrará en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios prioritarios, además de Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno y entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz.

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