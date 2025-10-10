Buscan a Lesli Hernández en comunidad de Oaxaca

Familiares y autoridades buscan a Lesli Hernández Pérez, de 14 años de edad, de la comunidad de Santiago Nuxaño, ubicado en el municipio de San Miguel Tlacotepec; suman cuatro menores de edad desaparecidos en Oaxaca en lo que va del mes de octubre, de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas.

Ficha de búsqueda

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor Lesli Hernández Pérez de 14 años está desaparecida desde el pasado 1º de octubre, cuando se le vio por última vez en la calle Hidalgo, en Santiago Nuxaño.

Como seña particular tiene cicatriz tipo quemadura en la sien del lado derecho y un lunar en la comisura labial inferior del lado derecho.

Cuando desapreció Leslie vestía de pantalón de tela color beige, llevaba tenis marca Nike color negro con rojo.

La menor es de complexión delgada, con una estatura de aproximadamente 1.50 metros, es de tez morena clara, cara redonda, frente mediana, cejas depiladas, ojos grandes, de iris café obscuro, nariz pequeña de base estrecha, boca grande, mentón redondo, cabello lacio, corto y de color negro.

Menores desaparecidos

De acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía de Oaxaca, son cuatro menores de edad desaparecidos en Oaxaca hasta este 9 de octubre: Camila Ivvana Martínez Villanueva, de 14 años; Cohintia Isabela Leyva Lorenzana, de 17 años de edad; Leslie Hernández Pérez, de 14 años de edad, y Moisés Santos Cruz, de 16 años.

Camila Ivanna Martínez Villanueva, de 14 años, fue vista por última vez este 8 de octubre en San Antonio de la Cal; Cohintia Isabela Leyva Lorenzana, de 17 años de edad, fue vista por última vez también este miércoles 8 de octubre en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. Y Moisés Santos Cruz de 16 años desapareció el pasado 6 de octubre en la colonia Jardín en Oaxaca de Juárez, en la capital Oaxaqueña.