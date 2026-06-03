Cae El Gabito, presunto líder de Los Chapitos

Gabriel Nicolás “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como supuesto líder de Los Chapitos en la región sur de Sinaloa fue detenido por la Policía Estatal en Mazatlán y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención se registró a las 20:15 horas del 1 de junio en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico.

En la descripción del detenido el registro oficial lo señala de complexión robusta, barba y bigotes escasos, tez clara y con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

De acuerdo con información oficial, El Gabito era considerado una figura clave en la estructura criminal de Los Chapitos con control sobre el corredor sur del estado de Sinaloa, zona estratégica para el tráfico de drogas.