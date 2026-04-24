Cae en Argentina Fernando Farías

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol, en posesión de documentación falsa.

A través de redes sociales, la Semar reiteró que en la “Marina la ley es para todos”, esto porque el sobrino del extitular de la secretaría, José Rafael Ojeda Durán, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol.

Dicha detención se dio como resultado de una operación coordinada entre la Semar, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Abogados

El Despacho Mendieta y Asociados, que lleva la defensa del contralmirante, informó que no ha sido notificado oficialmente de la detención en Argentina de su cliente.

De confirmarse, aseguró que como defensa se encuentra preparada para actuar de manera inmediata, en lo relativo al proceso de extradición que se iniciará al sobrino político del exsecretario de Marina.

Mediante un comunicado, el Despacho encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta, quien llevó la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, adelantó que será estrictamente vigilante de que se respeten en todo momento los derechos humanos y procesales de su representado.

Perfil de un alto mando

El contralmirante permanecía prófugo desde agosto de 2025 y su hermano Manuel Roberto está detenido en el penal del Altiplano.

Farías es identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Entre los cargos que desempeñó en la Semar se encuentran director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina, subdirector de Enlace Protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval.

También fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control de Personal, comandante de la Sexta Flotilla, T. Subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Fernando Farías ocupaba la posición jerárquica dentro de la Semar como contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.