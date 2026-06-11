Cae presunto implicado en ataque a diputada

La policía capitalina capturó a Dylan Sebastián “N”, sujeto presuntamente relacionado con el ataque a la diputada local Diana Sánchez Barrios.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la detención se realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero a través de trabajos de investigación e inteligencia.

A Dylan también se le relaciona con un grupo delictivo que opera en el centro de la CDMX y con al menos dos eventos de disparos y feminicidio, uno en la alcaldía Tláhuac y otro en Venustiano Carranza.

Al momento de su captura, se le aseguraron 100 dosis de aparente droga y un arma de fuego, informó la SSC.

La diputada Diana Sánchez Barrios fue atacada a tiros el 17 de octubre de 2024 cuando caminaba por calles del Centro Histórico, junto a dos colaboradores, quienes murieron.