Cae Terry, líder del Cártel Nuevo Imperio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que tras realizar distintos cateos en puntos de la Ciudad de México y el Estado de México fueron detenidos 10 presuntos delincuentes, entre ellos Adrián Michel “Terry”, identificado como líder del Cártel Nuevo Imperio o “Los Malportados”.

Detalló que esta organización criminal se dedica a delitos como narcomenudeo, extorsión y robo en distintas modalidades.

Además, el grupo encabezado por “Terry” cuenta con acusaciones por secuestro y delincuencia organizada, según lo anunciado por García Harfuch.

Además, en otros operativos, el funcionario federal destacó que en Tijuana, Baja California, se realizó un cateo a un inmueble relacionado con un grupo delictivo.

Donde aseguraron más de una tonelada y media de metanfetamina, así como un vehículo.

Del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo del 2026 han sido detenidas 49 mil 530 personas, se han asegurado 25 mil 700 armas de fuego y han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga.