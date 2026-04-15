Caen miembros del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, todos pertenecientes a una misma familia, señalados de tráfico de drogas y de armas.

La fiscalía del distrito central de California informó que de los cuatro detenidos, tres son indocumentados mexicanos y que se les imputan 29 cargos por presunto tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego, incluidas las denominadas “armas fantasma”, que no cuentan con número de serie, por lo que son imposible de rastrear.

Los detenidos, que comparecerán ante el tribunal del centro de Los Ángeles, fueron identificados como: José Luis Salazar-Cruz, de 44 años, alias “Oso”; Alfonso Salazar, de 46 años, alias “Pirata”; José Manuel Salazar, de 22 años, alias “Lil Oso», y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, alias “Sharky”.

José Luis, Alfonso y Jorge Humberto fueron señalados por haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos.