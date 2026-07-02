Capturan a presunto integrante de red de trata

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturaron a Mauricio “N”, implicado en una red internacional de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y creación de pornografía infantil que operaba en la ciudad de León, Guanajuato.

El fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que también se logró el rescate y resguardo de una persona menor de edad.

Dijo que Mauricio “N” es el cuarto individuo detenido mediante la operación denominada “Fénix 13”, que la FGE logró desarticular, a partir de una alerta internacional del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (Uecot), inició una investigación desarrollada mediante el uso de tecnología, análisis científico, labor de inteligencia y trabajo de campo especializado.

“Como resultado, se logró la detención de un cuarto implicado, Mauricio ’N’, y el rescate de una víctima adicional”.

La fiscalía compartió un video que muestra el momento en que los policías ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión y explicaron sus derechos a Mauricio “N” y el motivo de la detención.

El fiscal señaló que esos resultados reflejan el compromiso de un equipo multidisciplinario que trabaja para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes (NNA).