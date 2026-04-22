Carney lamenta muerte de canadiense en Teotihuacán

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que “es un día triste” para Canadá, tras la muerte de una canadiense en el tiroteo del lunes en Teotihuacán, a la vez que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su “atención personal en este asunto”.

En Ottawa, previo a una reunión de gabinete, Carney dijo a reporteros que “aprecio mucho la atención personal” de Sheinbaum al caso. Además de la canadiense fallecida, hay otra mujer, identificada como Delicia Li de Yong, que resultó herida en el ataque.

“Nuestros corazones están con la familia y amigos de la persona que fue trágicamente asesinada”, añadió Carney. “Es un día triste. Es una circunstancia terrible. Estamos trabajando con las autoridades mexicanas en esta situación”.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, dijo que su contraparte mexicana, el canciller Roberto Velasco, se ha comprometido a realizar una pronta investigación.

“Nuestros funcionarios consulares están en el terreno asistiendo a las víctimas y, en particular, a los canadienses en México”, indicó.