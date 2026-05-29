Casa Blanca llama “aliens” a migrantes

La Casa Blanca dio un paso más en su ofensiva antiinmigrante y, aprovechando el furor por el tema extraterrestre, tachó a los migrantes de “aliens” que “no pertenecen” a Estados Unidos.

La administración de Donald Trump lanzó el sitio whitehouse.gov/aliens, solo que, en vez de ser sobre extraterrestres, es acerca de los migrantes indocumentados.

“Han estado caminando entre nosotros. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, advierte.

En su mensaje, escrito con letras verdes, el gobierno de Trump acusa a las administraciones anteriores de “encubrir” lo que estaba pasando en EE. UU. y “acelerar la invasión”. Y afirma que Trump ha sido “el único en hablar del peligro real que los ‘aliens’ representan para las familias estadounidenses”.