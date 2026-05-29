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NacionalMundo

Casa Blanca llama “aliens” a migrantes

Mayo 29 del 2026
Gobierno de Trump lanza portal sobre aliens. Cortesía
Gobierno de Trump lanza portal sobre aliens. Cortesía

La Casa Blanca dio un paso más en su ofensiva antiinmigrante y, aprovechando el furor por el tema extraterrestre, tachó a los migrantes de “aliens” que “no pertenecen” a Estados Unidos.

La administración de Donald Trump lanzó el sitio whitehouse.gov/aliens, solo que, en vez de ser sobre extraterrestres, es acerca de los migrantes indocumentados.

“Han estado caminando entre nosotros. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, advierte.

En su mensaje, escrito con letras verdes, el gobierno de Trump acusa a las administraciones anteriores de “encubrir” lo que estaba pasando en EE. UU. y “acelerar la invasión”. Y afirma que Trump ha sido “el único en hablar del peligro real que los ‘aliens’ representan para las familias estadounidenses”.

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