Celebra Brugada a las madres en Tláhuac

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró el Día de las Madres con un desayuno en la alcaldía Tláhuac, donde reflexionó sobre la maternidad y los cuidados que las mamás realizan, muchas veces sin ser reconocidos. Además, realizó una rifa de regalos que incluyó viajes a Acapulco.

Durante el desayuno con madres de familia en la colonia Selene, la mandataria hizo un reconocimiento a las mujeres que cuidan a sus hijos y son trabajadoras.

“Hoy en día las mujeres proveen, cuidan y hacen todo, doble, triple jornada, un aplauso a todas las mujeres, a las madres, a las trabajadoras, a las de doble y triple jornada, tenemos que reconocer que las cosas están cambiando”.

Brugada Molina dijo que se debe romper con la manera en que se ha dividido el trabajo, entre hombres y mujeres.

En el evento, en el que estuvo acompañada de la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández; dijo que las maternidades deben ser abrazadas, acompañadas y respetadas, no impuestas.