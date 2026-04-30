Celebra España relación diplomática con México

Ante quienes quieren volver a la guerra, España y México siempre estaremos con la paz y la diplomacia, ante quienes quieren volver a la confrontación, estamos con la cooperación porque siempre es más poderosa, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español José Manuel Albares.

Durante la conferencia magistral “España: una política exterior humanista” en el Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Albares llamó a tener confianza entre quienes siguen la vía del multilateralismo, el diálogo, los derechos humanos y la paz.

El funcionario del gobierno español señaló que su país tiene una política exterior coherente, “que defiende lo mismo y desde los mismos principios en Palestina, en Irán, en Venezuela, en Cuba o en Ucrania. Una política anclada en los valores democráticos que dice que jamás se ha logrado la seguridad y la estabilidad a través de la violencia (...)”.

“Los derechos humanos no son un momento pasajero, sino la mayor altura moral que ha alcanzado la humanidad y a lo irrenunciable (...)”, pronunció.

Ante “los poderosos” que han elegido la vía de la fuerza, la guerra y la violencia, dijo que “la inmensa mayoría de la humanidad estamos, abrumadoramente, donde está la sociedad española y la sociedad mexicana, la inmensa mayoría de los países y de los habitantes de este planeta seguimos creyendo en el multilateralismo como el camino, en el diálogo como herramienta y en la paz como objetivo irrenunciable”.

Llamó a ser actores en estos tiempos para que otros no decidan: y señaló que “sin duda alguna” estamos ante la mayor crisis del orden mundial de este siglo por las guerras Rusia-Ucrania y en Medio Oriente, así como injerencias en las democracias.

Cuestionamiento de instituciones

Señaló que ante el cuestionamiento de instituciones como Naciones Unidas, se esconde al final el rechazo a la paz como objetivo; al diálogo y al entendimiento como método; a la negociación como herramienta; a la resolución pacífica de controversias hacia la convención internacional.

Dijo que la política exterior de España escoge democracia, ley y derechos, además aseguró que su país ha actuado con coherencia, voz e identidad propia.

Hizo un llamado a avanzar en una ONU más clara y más eficaz, y a que una mujer sea la secretaria general de este organismo.