Celebra ministra resolución contra discursos de odio

La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que las conductas basadas en odio, violencia y discriminación quedarán con sanciones firmes, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar una parte del artículo 189 fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto por considerar que esta parte de la norma resulta demasiado amplia y ambigua, inclusive, tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión, sobre todo de las personas dedicadas al periodismo.

Señaló que la difusión en medios electrónicos, impresos o digitales de actos realizados por otras personas que pudieran resultar discriminatorios podría ubicar a esos profesionales de la comunicación en el riesgo de incurrir en la conducta que tipifica y sanciona penalmente la norma.